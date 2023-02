La conductora de “Magaly Tv La Firme” tuvo fuertes comentarios hacia el supuesto ‘ampay’ de Gino Assereto y Nadia Collantes en “Esto Es Guerra”.

Cabe mencionar que tras difundir las imágenes, la presentadora del programa reality, Johanna San Miguel, se pronunció para negar que se tratara de un romance armado. Incluso aseguró que nunca se había hecho ese tipo de contenido en el show.

Al respecto, Magaly Medina arremetió contra las afirmaciones de la presentadora de televisión y defendió su propio show. “Ay, qué graciosa, Johanna, permíteme que me sonría, que me ría y que me carcajee. Bueno, pero también ella recibe instrucciones de los productores de qué es lo que tiene que decir, por supuesto que lo van a defender. En el único programa donde no se arman ampays es este, discúlpame, pero en todos lados, en ese programa todo está bien armadito, bien pauteadito”, indicó.

“Nos han vendido sus pseudo ‘ampays’ toda la vida y ahora sí me quejo yo porque eso no es un ‘ampay’, eso se llama ‘armani’. Hay que diferenciar el ‘armani’ de lo que es el ‘ampay’, el ampay cuesta trabajo, no es dirigido, no es monitoreado, no es guionado, es algo de la vida real, algo que pasa sin que nadie lo provoque, sin que productores y guionistas escriban el libreto”, agregó la popular “Urraca”.

Gino Assereto sobre su soltería: solo quiero dedicarme a mis hijas, quiero viajar más con ellas

En la nueva temporada de Esto es Guerra, Gino Assereto fue presentado como uno de los participantes históricos del programa. Además, el chico reality reveló que se está centrando en pasar tiempo con sus hijas tras su ruptura amorosa con Jazmín Pinedo.

“He tenido un proceso en todo el 2022 que me ha servido para crecer como persona, que me ha dado una madurez para hablar como ahora”, expresó Gino Assereto.

Luego continuó con: “estoy en un trance mío este año, se lo quiero dedicar a mis hijas, quiero viajar más con ellas. Disfrutarlas más, aprender más, sería egoísta comprometerme porque sé que no le dedicaré tiempo”.

