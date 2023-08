Magaly Medina no fue ajena al trabajo que estaría realizando Mark Vito en sus redes sociales como influencer. Y es que recordemos que el ciudadano extranjero estaría utilizando indirectamente el nombre de su exesposa, Keiko Fujimori, para poder ganar más dinero al promocionar marcas.

Al respecto, la popular ‘Urraca’ decidió expresar su opinión frente a este hecho y lamentó que el estadounidense “se aproveche” de alguna u otra forma de la madre de sus dos hijas.

“Hemos visto por ahí uno de sus pocos anuncios, de unos camioncitos donde habla para promocionar ese camioncito, habla y compara al camión con su exesposa... No me parece, no me parece algo fino o elegante o caballeroso para un hombre hacer estas comparaciones tan vulgares ” , dijo indignada la figura de ATV.

Cabe señalar que una de sus últimas promociones en redes sociales para promocionar a una marca de camiones, Mark asegura haber estado con una ‘colorada’. “No mi hermano, otra china más no”, le dice su interlocutor.

“No, esta es diferente, viene con garantía, me prometió seis meses mínimo, tiene una retaguardia enorme y no sabes cómo ruge”, dijo Vito, haciendo clara referencia a la madre de sus hijas.

