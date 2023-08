Magaly Medina le responde a Jazmín Pinedo: “Nunca me han emocionado los futbolistas y menos me regalo con lazo”

Magaly Medina asegura que nunca la han “emocionado” los futbolistas luego de que Jazmín Pinedo dijera que está obsesionada con Jefferson Farfán, luego de que le cuestionara que tuvo una relación con Reimond Manco, tal como el ‘Jotita’ contó en un canal de Youtube.

“A mí, no me tiene que decir nada. Es a Manco a quien tiene que dirigirse, aquí ni yo ni Farfán tenemos nada que ver”, expresó la ‘Urraca’ a Trome.

En ese sentido, la conductora de TV dijo que ella solo critica a la modelo por negar la supuesta relación que mantuvo con Reimond Manco.

“ Que se arregle con él que a mí los jugadores de fútbol nunca me han emocionado y menos ando regalándome con lazo cuando veo uno. Y eso es una verdad irrefutable, no me interesa entrar a polemizar con ella solo comento y critico lo que ella tanto negó”, añadió.

Jazmín Pinedo ataca a Magaly Medina