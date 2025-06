Magaly Medina se refirió sobre el caso que involucra a Carlos Morales, expareja de Jessica Newton. La “Urraca” aclaró que abordó el tema desde una posición profesional.

“ Solo fui estrictamente profesional, pues creo que si fuiste amigo de alguien y conoces parte de esa realidad puedo opinar con cierto conocimiento ”, manifestó a Trome.

Asimismo, la conductora de televisión resaltó que su intención no era tomar partido por ninguna de las partes, pero tampoco ignorar lo que conocía sobre el tema.

“ Sería terrible de mi parte defender a alguien que se portó mal con ella, entonces no sería profesional de mi parte desconocer cómo se dieron esos acontecimientos ”, indicó.

Medina también expresó que su intención no era reconciliarse con la directora del Miss Perú: “ El hecho de que no seamos amigas no significa que me voy a poner en el otro extremo de la vereda y jurarme su enemiga, eso lo dejo para la gente que no tiene nobleza en su corazón ”.

Posteriormente, la “Urraca” que su análisis en dicho caso fue periodístico. “ Todo ha sido de manera profesional y ahí lo dejamos, esto no ha sido un intento de acercamiento ”, finalizó.