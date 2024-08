Magaly Medina fue entrevistada Mariela para su podcast en YouTube donde respondió varios temas, no obstante, evitó hablar del fin de su amistad con Rodrigo González.

“ Eso es algo de lo que no quiero hablar. Ya tengo mi opinión sobre eso y él tiene la suya. Y no voy a replicar mi versión para que luego el mañana se coja de eso y una semana esté dale que dale. No gracias ”, respondió la ‘Urraca’.

Asimismo, la conductora de TV afirma que no quiere hablar de ‘Peluchín’ porque no quiere darle rating.

“ Sube tu ralo rating como te dé la gana ”, añadió.

Ana Paula Consorte contra Magaly Medina por criticar a Paolo Guerrero: “Qué bruta, póngale cero”

Ana Paula Consorte no dudó en arremeter contra Magaly Medina luego de que la ‘Urraca’ criticara fuertemente a Paolo Guerrero. La modelo cuestionó a la periodista por comentar que el club César Vallejo “lo sacó del anonimato”.

“Señora, así no, no te pases. ‘Paolo debe agradecerle a la UCV que lo haya sacado del anonimato. Qué locura. Qué bruta, profesor, póngale cero”, fue el mensaje que escribió la brasileña.

Este mensaje lo compartió Ana Paula en su canal de difusión de Instagram, donde también muestra una foto del ‘Depredador’ con la Copa Sudamericana, título que ganó en la LDU Quito.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Paolo Guerrero?

El último lunes 15 de julio, Magaly Medina se pronunció sobre la polémica de Paolo Guerrero y el club César Vallejo, luego de que el futbolista se negara jugar contra Alianza Lima.

“Paolo debería agradecerle a César Vallejo que lo haya rescatado del anonimato cuando ningún equipo quería fichar por él, cuando estaba próximo a cumplir 40 años, ya era un jugador dañado físicamente, en su etapa final, que debió retirarse con ciertos honores, con dignidad. Pero esto hace que su retiro del fútbol peruano se recuerde como un hecho bastante desagradable, no está cuidado su imagen. Qué patético”, manifestó la conductora de TV.

