Magaly Medina viajó a Máncora, en Piura, junto a María Pía Copello para trabajar y grabar contenido y descartó que su aún esposo, el notario Alfredo Zambrano, las haya acompañado.

“Viajé con María Pía (Copello) y su esposo, y con el equipo de redes sociales”, manifestó en declaraciones para el diario Trome la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

Asimismo, indicó que no ha conversado con Zambrano sobre su posible reconciliación. “Realmente tuve una semana bien complicada, dedicada íntegramente a mi trabajo, no he tenido tiempo para nada que no sea mi trabajo”, agregó.

Por otro lado celebró el haber sido coronada como ‘La reina de la noche’ por su rating. “Lo que me interesa es captar la atención del público, volver a tener mi público de siempre, el de antes. Sí, es cierto que me siento muy satisfecha con los resultados y, bueno, no se puede tener todo en la vida”, dijo.

“Por ahora tengo el favor del público con su sintonía y el rating que es lo que me importa, y eso es básicamente lo que me da muchísima felicidad. Mi programa y yo siempre hemos sido uno y ahora estoy dedicada 24/7 a él y mis proyectos”, enfatizó.

“Realmente mi programa es súper anunciado, tengo un A, B y C muy fuerte, llegamos a ‘picos’ de 20 puntos, es el más vendido del canal y no es que me esté jactando, pero es la verdad, lo digo con convicción y orgullo”, finalizó.

NOTARIO CELEBRÓ CUMPLEAÑOS

El último domingo Alfredo Zambrano estuvo de cumpleaños y lo celebró junto a sus hijas, quienes usaron sus redes sociales para publicar algunas fotografías de cómo engrieron a su padre en este día especial.

“Feliz cumpleaños Dad (papá), infaltable su tamal dominguero (...) Como cuando ya no puede aguarte el hambre.... Aunque a veces nos saques canas verdes ‘we love you’ (nosotras te amamos)”, posteó su hija Jimena en su cuenta de Instagram.

Notario Alfredo Zambrano celebró su cumpleaños con sus hijas (Foto: Instagram)

