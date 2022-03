A lo largo de su carrera como conductora de TV de espectáculos, Magaly Medina ha recibido un sinfín de apodos, algunos subidos de tono y otros divertidos, como el de Urraca.

En 1999, Magaly Medina fue entrevistada en el programa de la China Chang donde se encontró por primera vez con Mascaly. Además, la conductora de TV reveló quién fue la persona que la bautizó como Urraca, apodo que hasta en la actualidad se le sigue diciendo.

“Tú sabes que el primero que me dijo ‘urraca’ fue un gran amigo que se llama Fernando Vivas que es crítico de televisión y de Caretas. Él cariñosamente siempre a mí y a dos amigas más dos decían ‘urracas’, entonces cuando él me lo dijo por primera vez, lo digo públicamente, a mí me encanta cuando me dicen ‘urraca’”, contó Magaly en ese tiempo.

Magaly Medina revela que Fátima Segovia estaría ganando 28 mil soles mensuales en OnlyFans

En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que Fátima Segovia, uno de los personajes femeninos más famosos de JB en ATV, estaría ganando mensualmente más de 28 mil soles a través de su cuenta de OnlyFans.

El precio de cada suscripción es de 20 dólares y Fátima Segovia actualmente tiene cerca de 350 usuarios. En un mes, la ‘Chuecona’ recibiría cerca de 7 mil dólares, un aproximado de 28 mil soles, según reveló Magaly Medina.

Cabe mencionar que Fátima Segovia habría decidido dedicarse a su OnlyFans y alejarse del programa de JB, debido a que ahora su imagen está más relacionada al mundo de los videos para adultos y ya no a un público familiar.