Magaly Medina expresó su rechazo al agradecimiento que le envió Tilsa Lozano por difundir en su programa, las fotos de Jackson Mora con la periodista española Laura Fernández.

“ ¿Me ha agradecido? Que no me agradezca nada. Lleva años insultándome, al igual que yo a ella, por favor “, expresó la “Urraca”.

Según Medina, aceptaría el agradecimiento de una persona que siempre ha dicho la verdad, sin embargo, este no sería el caso de la exmodelo.

“ Uno sabe con quién se mete. Lo que mereces tienes en esta vida, yo creo así ”, manifestó.

“Que no nos pida empatía y deje de seguir lloriqueando, pero el circo funciona, vende, solidaridad con ella no, para nada” , añadió.

Además, Medina señaló que no simpatizaría con el dolor de Lozano luego de las imágenes de su exesposo con la española.

“ Quien se porta en la vida de cierta manera, al final se te devuelve y ella, aparentemente como dice Olinda, sabía que Jackson tenía una relación y aun así no le importó, como tampoco le importó Blanca Rodríguez (...) Tilsa Lozano, a lo largo de sus romances, precisamente no ha sido demasiado ética. La misma Olinda la tildó de inescrupulosa ”, resaltó.

Tilsa Lozano agradece a Magaly por revelar caso de Jackson Mora: “La abrazaría y le daría las gracias”

“La abrazaría y le daría las gracias”, expresó Tilsa Lozano en agradecimiento a Magaly Medina por difundir las imágenes de Jackson Mora con la española Laura Fernández.

Cabe mencionar que Tilsa dejó en claro que lo que diga Magaly Medina sobre ella “siempre será veneno”, pero en esta ocasión le agradeció por hacerla sentir que “no estaba loca”, como quería hacerle creer su expareja.

“Lo que ella diga siempre será con veneno, su opinión no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias. Es lindo saber que no estaba loca, como él me quería hacer creer, y que tomé la decisión correcta al separarme”, expresó Tilsa para Trome.

Luego continuó: “Lo raro es que dicen que la chica se va a casar, así que parece que los dos jugaban en las mismas canchas, ja, ja, ja. En realidad, me hace un favor”.

Para finalizar la entrevista, la exmodelo confirmó que no le interesa lo que haga ahora Jackson Mora, pues ya están divorciados.

“Lo que haga después del divorcio no me interesa. Lo que hizo en noviembre, estando casado conmigo, solo habla mal de él. La vida es tan buena que siempre saca a la luz todo”, finalizó.