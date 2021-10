Magaly Medina y Alfredo Zambrano, su esposo, estuvieron presentes en una cena junto a su amiga Jessica Newton en las instalaciones de un exclusivo restaurante de la capital. No fueron los únicos: también asistieron la modelo Laura Spoya y su esposo Brian Rullan. Parte de esta reunión fue compartida en redes sociales.

Zambrano no pudo llegar a tiempo, por lo que cuando ingresó al local Newton le preguntó en son de broma: “¿Has llegado caminando?”. Por su parte, la ‘Urraca’ señaló que “retrasaron el arroz con pato” que había solicitado Brian Rullan.

Sin embargo, esto no fue todo. La reunión aún iniciaba, pero un hecho singular haría noticia casi al final de la velada. Magaly se empezaba a despedir de los asistentes debido a que tenía que conducir “Magaly TV la firme”.

Fue en ese instante que Alfredo Zambrano comentó “yo le digo que no trabaje y no quiere”. Esta frase no cayó bien en la conductora, quien de inmediato respondió: “yo no quiero que me mantengas”.

Jessica Newton se unió a Magaly en su reclamo y le pidió al notario no ser “machista”. La “Urraca” zanjó el hecho diciendo que “una mujer aburrida es una mujer histérica”.

