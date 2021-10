La conductora de televisión Magaly Medina decidió responder a Diego Val, quien cuestionó duramente a su programa ‘Magaly TV: La Firme’, calificándolo de “basura” para los televidentes.

“Este alucinado creo que tiene el ego del tamaño del mundo, no racionaliza cuidadosamente. Oye, ¿tú crees que voy a gastar plata de mi caja chica para pagarle a reporteros para que te sigan? No, por favor, pisa tierra, no pagaría ni un real para que te sigan”, dijo la popular ‘Urraca’ en su espacio que se transmite por ATV.

La presentadora de TV también le pidió que respete a su público porque muchas personas siguen su programa, en comparación a los seguidores que tiene Diego Val.

“Es bien maleducado, insultante. Diego Val, nosotros no mentimos, sabemos porque eres famosillo. No le has ganado a nadie. Dice que es un programa de porquería, pero no es así cuando se le permite cantar acá y se presenta”, aseveró.

“Estamos acostumbrados a la mediocridad de muchos en la farándula. Creo que un artista tiene que respetar al público, y tú no puedes chotear a mi público, que es más grande que el que tú tienes”, culminó.

