El conductor de televisión Rodrigo González arremetió contra Melissa Paredes por sus publicaciones que tendrían doble sentido luego de que protagonizara un ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda y haya anunciado el divorcio con su aún esposo, Rodrigo Cuba.

“Una persona que pide privacidad, no hace el posteo hace un rato: ‘que rico hacer el amor con otro’. ¿De que estamos hablando? Cuida a tu familia, tú, cuida tu privacidad, tú, guárdate, maneja la discreción”, inició en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego.

“No tengas ese tipo de publicaciones, no dejes ese doble mensaje, no publiques fotos y videos en el minuto a minuto de tu hija, no envíes dos comunicados en menos de 72 horas y no salgas a bailar ‘que chimba hacer el amor con otro’ sino quieres que la prensa de espectáculos se metan en tu vida”, agregó en el espacio que se transmite por Willax TV.

De acuerdo con el popular ‘Peluchín’, Melissa Paredes se merece todo lo que le está pasando y también afirmó que habría aprendido de la conductora de televisión Gisela Valcárcel.

“Le ha aprendido todas las mañas a la jefa (Gisela), por un lado me persigno, no sé por qué estoy viviendo esto, pero por el otro lado, está como vamos a dar este contenido porque llevó dos horas que no rebotó en ninguna plataforma... Luego cuando no le gusta lo que le dicen se victimiza, se pone la pestaña, pone una canción triste, pone la cámara en automático y se graba en 3,2,1 y empieza a sufrir en cámara para que tú te compadezcas. ¡Basta de esta payasada! Y lo que está pasando te lo mereces”, sostuvo.

