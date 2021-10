Los cantantes Toño Centella y Tony Rosado insultaron a la conductora de televisión Magaly Medina, quien se animó a responder, en su programa de espectáculos ‘Magaly TV: La Firme’.

En las imágenes difundidas por la popular ‘Urraca’ se observa cómo Centella le dice a Rosado que le dedique un tema a la presentadora de TV y al culminar le mentó a la madre.

Ante esto, Magaly Medina no se quedó callada y tomó la decisión de contestar a las diatribas que recibió por parte de los cantantes que ‘ampayó' en varias ocasiones en su espacio televisivo.

“Les encanta insultar a las mujeres. No sé por qué. Toño Centella le pide a Tony Rosado, este machista, hombre de las cavernas, que ya tuvo problemas por eso, y alienta a este para que insulte al programa”, manifestó.

“Pueden insultar lo que les dé la gana, pero me ven. Colaboran con el rating diario de este programa. Gracias. Me odian, pero me ven. Eso es lo importante. Algo que me ofendería sería que me odien y que no me vean”, finalizó.

