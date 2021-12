Magaly Medina aprovechó su programa para hablar de su renovación de votos matrimoniales que realizó en Colombia y no dudó en responder a aquellos que han criticado su celebración, en clara alusión a Rodrigo González.

MIRA AQUÍ: Lo más sonado en espectáculos de Perú del 2021

“Me encanta recibir las críticas, pero como yo no le consulto las cosas que hago en mi vida ni le pido autorización a nadie, ni le pido prestado a nadie ni le pido limosna a nadie para hacer las cosas que yo quiero hacer, entonces sus comentarios cualquiera que sea los obvio”, señaló en un inicio la popular ‘Urraca’.

Asimismo, la polémica conductora de televisión señaló que si le da la gana de celebrar sus cinco años de matrimonio, pues lo festeja.

“Hay gente a la que le molesta, pero qué vamos a hacer que le moleste a la gente. Yo no hago lo que la gente quiere que yo haga, yo hago lo que a mí me nace del forro. Toda la vida lo he hecho y lo seguiré haciendo”, agregó Magaly Medina.

Finalmente, la figura de ATV reveló que solo estaba planeado una celebración para dos; sin embargo, a última hora sus amigos decidieron acompañarlos en el festejo.

“La felicidad se comparte, el hoy se vive. (...) Esta es una oportunidad en que estamos siendo felices, entonces la felicidad uno no sabe cuánto puede durar, la felicidad es efímera, la vida también, por eso yo trato de sacarle todo el jugo posible, así vivo yo, con intensidad”, sentenció Medina.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina renovó sus votos matrimoniales con Alfredo Zambrano en Colombia