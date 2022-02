Tras el pronunciamiento de Jessica Newton y su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid a través de las redes sociales, Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y decidió responder en su programa de televisión.

En un primer momento, la popular ‘Urraca’ se refirió al comunicado que emitió la pareja de Deyvis Orosco desmintiendo las imágenes del albergue que mostraron en ‘Magaly TV: la firme’.

“De una manera que creo que es tergiversada totalmente y yo opino que es con el fin yo no sé, de quedar bien o no, no me importa. (...) Porque creo que si te molestaste o estás molesta conmigo desde hace mucho tiempo, qué bueno que ojalá me lo hubieran dicho en privado”, sostuvo la conductora.

Asimismo, Magaly Medina se mostró fastidiada por las declaraciones que hizo Jessica Newton en sus historias de Instagram y aseguró que no piensa tener una “pelea de callejón” con ella.

“Mucho menos quiero pelearme con una señora tan glamorosa como Jessica Newton, a quien yo consideraba amiga, pero ahora tengo que decirle ay mamita ya no me quieras tanto, porque si así me quieres, cómo será cuando no”, sentenció la polémica figura del espectáculo.

Magaly Medina no se quedó de brazos cruzados y decidió responder en su programa de televisión. (Fuente: ATV)

