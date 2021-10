Magaly Medina no pudo ocultar su molestia contra Mariella Zanetti por aparecer en ‘América Hoy’ asegurando que su programa invadió la privacidad de Melissa Paredes, tras difundir imágenes de los besos que se dio con su bailarín al interior de su camioneta.

“Mira metiche, el estacionamiento es el estacionamiento de un centro comercial público. Ahora lo que se ve de la luna del carro, nosotros no nos hemos metido al carro, no hemos invadido su territorio, nosotros no hemos abierto la puerta y nos hemos puesto a grabarlo. Nosotros hemos estado en otro auto viendo desde lejos”, sostuvo en un inicio la popular ‘Urraca’.

Asimismo, Magaly Medina calificó de “bruta” a Mariella Zanetti por hablar sin conocer el tema de privacidad al tratarse de figuras públicas.

“Es bruta pues y la brutalidad es así lamentablemente, gente que no está preparada para dar una opinión. (...) No hemos invadido nada, es un estacionamiento de un centro comercial y nosotros estamos desde un lado observando a una persona conocida, mediática, todo es interés público”, agregó en su programa.

“Si no sabe, que se muerda la lengua a la próxima. A mí me da cólera realmente cuando meten su cuchara en donde no deben”, sentenció Magaly Medina bastante fastidiada por el tema.

Asimismo, la figura de ATV se mostró sorprendida de que Rebeca Escribens no haya querido hacer ningún comentario sobre el ‘ampay’ de Melissa Paredes en su programa ‘América Espectáculos’.