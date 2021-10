La conductora de espectáculos Magaly Medina criticó la forma en la que trataron a Melissa Paredes en el programa ‘América hoy’, que la actriz conducía antes de ser ampayada besándose con su bailarín Anthony Aranda.

La periodista aseguró que no la asesoraron y la llevaron como una res al matadero, pese a que en el pasado las conductoras aseguraron que eran amigas y se trataban con cariño.

“Ellas jugaron a tener rating... Ellas dijeron a ella la mandamos como res al matadero y eso hicieron con Melissa Paredes. Ethel estaba en su papel de buena y la otra en su papel de siempre, entonces a destrozarla porque con esto han acabado con ella en ese programa”, expresó Magaly Medina.

“No creo que entre nunca más a ese programa y creo que se dio cuenta de lo que le estaban haciendo en su propio programa donde decían que era una más, que era una amiga, parte de la familia. La sostuvieron, le dieron otro tipo de trato, ¿no? Se lanzaron de frente, porque así es, ella es una rueda más de este coche que dirige la productora de Gisela Valcárcel y qué esperaba, ¿qué la trataron bonito?”, manifestó la periodista y más tarde agregó: “Melissa fue llevada al matadero y descuartizada por rating. Apartir de allí es inutil. La sacrificaron en aras de su programa para decir que somos imparciales”.

Señaló que la relación de amistad que Ethel Pozo, Janet Barboza y Ethel Pozo antes del ampay de abrazos y besos era hipocresía pura.

“Ella fue a victimizarse, a no reconocer lo que había hecho y echarle la culpa al marido que la sociedad machista se solidarizó con el ‘Gato’. No le vamos a creer a Melissa cuando dice que su marido sabía que ella le había gustado que le gustaba el bailarín y el ‘Gato’ bien contento se quedó allí. Un peruano jugador de futbol se va a quedar tranquilo, no. Melissa a quien quieres engañar”, dijo la periodista.

