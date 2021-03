Mientras sus más cercanos amigos la felicitaban por contraer matrimonio con Alfredo Zambrano, Rodrigo González le advirtió que se trataba de un error. Magaly Medina se encuentra de nuevo siendo protagonista de las noticias de espectáculo.

La “Urraca” y “Peluchín” eran muy unidos durante la etapa en que la relación iniciaba, pero este último ya sabía del presunto control que el notario quería tener sobre la periodista.

Parte de este episodio de disconformidad se mostró durante la transmisión del programa que tenía Magaly en Latina. Rodrigo González la encaró y la culpó de enemistarlo con el notario porque presuntamente ella le contaba lo que pensaba de él.

“Me dolía que no vivieras conmigo cosas por parcializarte, cuando tú y yo hablamos te dije no permitas esto, no te dejes esto, pero tú lo hacías por amor. Luego regresabas y le contamos, generabas una enemistad entre él y yo, Yo siempre te voy a cuidar aunque me cueste un año más sin verte, así tu novio me odie”, indicó aquella vez Rodrigo González.

“No voy a ser hipócrita. No voy a decir nada que no tenga que decir. A los amigos no se les tiene que condicionar ni escoger los novios, uno solo los apoya”, agregó.