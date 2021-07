Magaly Medina se encuentra de vacaciones en Europa junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Es así que habló de cómo ella ha aceptado que él le de sus gustos y la engría.

El hecho se dio cuando la conductora de ATV afirmó sentirse orgullosa de su esposo por su talento para el canto.

“Si lo pongo en redes sociales es porque estoy orgullosa de él, porque es talentoso y quien me invita a los viajes es él, me da mis gustos. No es que yo sea su ‘sugar mami’, él es mi ‘sugar daddy’, me gusta que pague todo lo que quiero”, confesó en una reciente entrevista al Diario Trome.

Asimismo, Medina contó que le costó dejar que su esposo pague la cuenta y antes hasta se peleaban por ello.

“Antes yo sacaba mi tarjeta y él la suya, y terminábamos discutiendo por quién iba a cancelar (la cuenta), pero como su esposa aprendí a aceptar que se haga cargo de mis gastos porque es mi marido, hay una gran diferencia con algunas ‘embajadoras’”, sentenció.

Otro detalles de los que habló es que no piensa irse a vivir al extranjero, esto luego que usuarios en redes sociales le señalaran sus palabras contra el ahora presidente Pedro Castillo.

“Me voy como todos los años. Estas vacaciones de julio me las tomo siempre, porque hacer un programa diario es agotador. Además, es un pasaje de ida con retorno, le duela a quien le duela”, concluyó.

