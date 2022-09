La presentadora de espectáculos Magaly Medina se refirió a las recientes acusaciones de Giuliana Rengifo sobre su ‘ampay’ con Pablo Pineda. La cantante dejó entrever que la popular “Urraca” no supera que tuvo una relación con su esposo, Alfredo Zambrano.

Al respecto, la conductora de “Magaly Tv La Firme” aclaró que Katherine Tapia, esposa de Pineda, es una mujer que no está acostumbrada al mundo del espectáculo. “¿A quién llamar? ¿A quién acudir? Pues como siempre: a Magaly TV. Lo hacen desde hace veinticinco años”, afirmó.

“Por si acaso, no se me hagan los importantes. Las pistas que nos daba la señora (...) han sido para seguir al esposo, al empresario pucallpino. Aquí no perdemos el tiempo en vidas intrascendentes e inútiles que solo nos sirven cuando se ven involucrados en este tipo de cosas”, señaló Medina.

Asimismo, la comunicadora hizo hincapié en que fueron convencidos por Tapia en realizar el seguimiento. “Nosotros no hacemos vendettas personales, acá trabajamos sin mirar para quién”, puntualizó.

Giuliana Rengifo y su romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina

Giuliana Rengifo confesó en el programa Amor y Fuego, haber tenido una relación de un mes y medio con Alfredo Zambrano. Esta revelación la catapultó en todas las portadas de la farándula limeña.

“Estuvimos cerca de un mes y tanto. Yo tenía una gira pactada de dos meses en Estados Unidos y en ese tiempo no hubo comunicación. Me di cuenta de que la relación no daba para más”, contó.

Luego continuó con: “en ese mes y medio fueron tan pocas (las) veces que nos veíamos, porque yo viajaba mucho, pero siempre se preocupaba por mí”.