La cantante Giuliana Rengifo respondió a las críticas que recibió tras su último ‘ampay’, emitido por el programa Magaly TV La Firme, junto a un “notario casado”.

La intérprete aseguró que el sujeto se encuentra “actualmente separado”. Además, le envió un mensaje a la conductora Magaly Medina y se comparó, inesperadamente, con la modelo Melissa Paredes.

“Por si acaso yo no soy Melissa Paredes que me quedo callada, yo no tengo rabo de paja, absolutamente. No tengo vicio alguno, vamos a dejar las cosas en claro”, comentó.

Según detalló la interprete, la popular ‘urraca’ aún no olvida que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, mantuvo un breve amorío con ella cuando ambos estuvieron separados.