En la última edición de su programa, Magaly Medina se pronunció sobre las imágenes de Lucía de la Cruz, brindándole su apoyo a John Kelvin luego que fuera liberado de la cárcel.

“Admiramos a Lucía por su voz, hemos seguido su carrera siempre, pero hacer esa publicación, qué es esto, a mí me parece que ella tiene una hija, mujer, nietas, nueras, me parece que no debería hacer una cosa de estas. Una cosa es que tengas estimación por alguien, pero si ves que ese hombre se ha portado mal y tiene reales problemas, no puedes abrazarlo así”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “de verdad me asombra, de John Kelvin, no me asombra que esté buscando compasión de todos, pero sí de Lucía que se preste para este teatro, me asombra, pero ya, qué nos puede asombrar últimamente aquí”.

