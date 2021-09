En reciente transmisión en vivo de Instagram, Magaly Medina fue sorprendida por sus seguidores al ser consultada sobre su amistad con Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” confirmó que está distanciada del compañero de conducción de Gigi Mitre, incluso reveló que no sabe si siguen siendo amigos.

“Ya perdí memoria. No sé si seguimos siendo amigos, creo que amigos, amigos, son lo que están siempre cerca de mí. Con él hablábamos hace algunos meses atrás por chat, pero no nos veíamos. Creo que yo no sé mucho de lo que pase en su vida, y él no sabe de lo que pasa en mi vida hace muchísimos años”, se le escucha decir en el video compartido en el Instarándula.

Medina calificó como “una pena” el distanciamiento; sin embargo, reconoció que a veces es parte de la vida.

“Una pena ¿no? Pero a veces las cosas son así. Los amigos crecen, es como las parejas, si uno crece más que otro o si tienen metas diferentes, los caminos se abren, se dejan de ver y no es por falta de cariño, sino porque así es la vida”, comentó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, pues una usuaria le ‘advirtió’ a Medina que tenga cuidado con el presentador de “Amor y Fuego”. “Nunca más Peluchín, cuídate de él... Bueno, si ustedes lo dicen, ustedes que me quieren tanto, lo haré”, finalizó.

