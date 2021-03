La conductora de “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina, presentó un nuevo segmento de su programa llamado “Magaly in the House”, donde entrevistará a los candidatos a la presidencia del Perú a propósito de las próximas elecciones generales el 11 de abril.

Según explicó la conductora de televisión, en este segmento mostrará el lado más humano y vulnerable de los candidatos en la intimidad de sus hogares. Además, dejó un mensaje más que polémico para sus detractores.

“Hoy empezamos con lo que les prometí, con lo que año a año venimos haciendo con los candidatos, conocer el otro lado, el más personal y humano. Hoy empezamos con Rafael López Aliaga”, empezó diciendo Magaly Medina.

“No me vengan a decir: ‘pero Magaly, pregúntale tal cosa’. Yo no hago emboscadas, no hago política. Los seres humanos somos políticos por naturaleza, pero lo que yo siempre he dado, por si alguien no recuerda, es que yo doy el otro lado. Aquí los candidatos lucen su lado más personal y vulnerable”, añadió la conductora.

Como se recuerda, hace un par de días Rafael López Aliaga decidió cancelar la entrevista que le iba dar a Rodrigo González y Gigi Mitre en “Amor y Fuego”, luego de, según sus palabras, “la emboscada” que le preparó Mónica Delta la noche del último domingo.

El popular ‘Peluchín’, en su programa de Willax, mostró una conversación de WhatsApp entre el productor de “Amor y Fuego”, Renzo Madrid, y el candidato de Renovación Popular. En ella, Rafael López Aliaga explica que no asistirá por consejo de sus asesores.

“Mis asesores de política no me recomiendan ir, después de la emboscada de Mónica Delta de ayer en la noche”, indicó el candidato.

