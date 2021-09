Magaly Medina habló sobre la larga estadía de Flavia Laos en Estados Unidos, luego de que publicara imágenes sobre sus salidas nocturnas con amigos en sus redes sociales.

Y es que la actriz está disfrutando de su soltería tras terminar su relación con el integrante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi. Por eso, Medina en la última edición de su programa ‘Magaly TV, la firme’ se preguntó a qué se dedica la actriz para solventar sus gastos en USA.

“¿Cuanto tiempo hace que ya está viviendo fuera del país?, ¿Seis meses ya? Pero bueno hay que tener unos buenos ahorros, le debe ir muy bien en sus redes sociales porque ella no está en televisión hace bastante tiempo. En la época que estuvo en TV debe haberse proveído de buenos ahorros, debe tener un chanchito bien guardado porque ahora hasta New York se fue... La chica no para la juerga”, expresó Medina antes de presentar una nota sobre la actriz.

Pese a sus criticas, la periodista señaló que Flavia es una mujer soltera y que está disfrutando de la vida en Estados Unidos, aunque se preguntó cuál es su oficio y qué estudia.

“De repente ya terminó una carrera, entonces ahora está disfrutando de este tiempo libre que tiene o de repente la invitan los influencers tipo Camila Cohelo que tienen marcas de moda, la invitan con los gastos pagados y así puede viajar. Hay influencers que pagan para que vayan a sus eventos de moda o de belleza”, mencionó Medina.

Insistió en que Flavia es una chica joven y no se le puede pedir que se quede encerrada ahora que está soltera: “Ya bastante encerrada estuvo cuando estuvo con el Pato, porque parte de las discrepancias que tenían era que él es un gamer que pasa horas de horas encerrado. Incluso ella se quejó de que tenía que ponerle horarios como si fuera su hijito para que le dedicara tiempo a ella”.

