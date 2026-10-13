Magaly Medina fue consultada por una periodista sobre Rodrigo González, quien anteriormente criticó a la conductora por sus comentarios sobre la ‘China Polo’, luego del asesinato de la comunicadora.

La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’ respondió a la consulta sobre los calificativos que le lanzó ‘Peluchín’ por abordar el caso de la ‘China Polo’. Ante la pregunta sobre cómo tomó que la llamara “miserable”, la figura de ATV calificó al conductor de “segundón”.

“ ¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa ", declaró la ‘Urraca’ ante la prensa.

“ Él es capaz de sentar a quien sea que hable mal de mí y es algo que yo no haría por la bonita amistad que hemos tenido y porque eso no se lo hago a nadie, ni a mi enemiga ”, añadió.

La presentadora aseguró que ‘Peluchín’ y ella tienen principios y valores distintos. Para sustentar su postura, mencionó a Gisela Valcárcel, con quien mantuvo una rivalidad durante años, pero afirmó que nunca se prestó para perjudicarla en asuntos sensibles.

“ Por ejemplo, nunca se lo hice a Gisela. Yo no senté al padre de su hija en mi set, porque yo no voy a ir contra la escala de valores que tengo; en cambio, este hombrecito, en su odio irracional, ha perdido toda cuestión de principios. ¿A tu examigo le harías algo así? Yo ni a mi peor enemiga se lo hice ", sostuvo Magaly.