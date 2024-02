Mónica Cabrejos se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre temas de infidelidades en la farándula peruana. Además, al ser consultada sobre Yahaira Plasencia y su nueva faceta como presentadora de TV en Al Sexto Día, la exvedette evitó dar algún comentario.

“Quién le hizo el casting (…) si ni quisiera como cantante tiene algo que decir, ahora como conductora (…) deben estar bien caídos de casting o pagan tan poco que nadie aceptó” , expresó Magaly Medina.

Al escuchar a Magaly, Mónica Cabrejos respondió con humor y evitó profundizar en el tema. “Ay Magaly, no me comprometas, por favor (...) cuando no tienes nada bueno qué decir, no digas nada”





¿Por qué Magaly Medina tiene guardaespaldas y carro blindado? Conductora revela que es culpa de los futbolistas

En la última edición de su programa, Magaly Medina explicó que, la razón por la que tiene guardaespaldas y se mueve en un auto blindado, es porque los futbolistas que ampayó a lo largo de su carrera en la TV, la han amenazado.

“Yo tengo por los jugadores del fútbol que yo ampayaba, ellos me hacían llegar de amenazas, estaban rodeados de gente no tan santa, de gente a la que había que temerle”, contó Magaly Medina.

Luego continuó con: “hasta que descubrimos que una vez, un jugador de fútbol, un informante de dentro de una zona bien brava del Callao, nos dijeron que me habían mandado a asustar”.

La popular Urraca también dejó en claro que, en la actualidad, sus guardaespaldas están armados “hasta los dientes”.

“Es ahí que yo me acostumbré a andar protegida, armados hasta los dientes, andan mis seguridades, pero era por eso, no era por la gente. En ese tiempo no dije nada, pero ahora que han pasado los años, puedo decirlo. A estos señores nunca les ha gustado que les saque la careta a la fuerza”, concluyó Magaly.

