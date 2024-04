Magaly Medina comentó en su programa el fracaso de la película ‘Vampiras’, protagonizada por Milett Figueroa. Según la ‘Urraca’, solo 100 personas han ido a ver el filme de la modelo desde el día de su estreno.

La periodista dijo que a pesar de que la actriz no pasó su cumpleaños con Tinelli, esto no sería verdad, pues no realizó una campaña de prensa.

“Ella se ha llenado la boca diciendo que le hubiera encantado pasar el cumpleaños de Tinelli junto a él, pero que tenía que cumplir compromisos con grabar la película que había grabado. Una película antigua y no la hemos visto haciendo una campaña de prensa ”, sostuvo la ‘Urraca’.

“ Con las justas ha aparecido en dos programas de YouTube y se ha negado a dar entrevistas a todo los medios de radio, televisión y prensa escrita, entonces cuál promoción; el avant premiere fue anteayer de esa película que por cierto nadie sabe. ¿Ustedes creen que ella fue? No fue ”, añadió.

Tras criticar a Milett, la conductora de TV reveló la baja taquilla de ‘Vampiras’.

“ Esto es lo que me ha dado ahorita mi productor, Millet Figueroa, ‘Vampiras’. Dicen que solo la han ido a ver 100 espectadoras desde el día del estreno hasta hoy. Entre esto, un fracaso y pasar el cumpleaños con tu novio, tú que harías ”, finalizó.