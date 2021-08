¡Bruja! Hace unos días, en su programa de ATV, Magaly Medina comentó que Korina Rivadeneira se iba a alzar como ganadora de Reinas del Show pues, según la presentadora de TV, la venezolana no tenía competencia en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Antes que termine las ‘Reinas del Show’, ya todos sabemos que ella va a ganar, como antes que termine ‘El Artista del Año’, ya sabíamos que Jossimar iba a ser el ganador de ese programa... Korina tú eres la favorita”, comentó Magaly.

La conductora de TV aseguró que, a pesar de que la venezolana no haya entrenado en los últimos meses, no importa porque personajes como Jossmery Toledo, Paula Manzanal, Janeth Barboza no son rivales para ella, pues ya tiene experiencia en concursos de baile similares.

“No hay competencia Korina, tú te llevas esa corona sí o sí y no necesito leer el tarot, ni mirar una bola de cristal para decirlo, es tan sencillo”, sentenció.

Korina Rivadeneira tras ganar “Reinas del Show”: “me sorprendió mucho”

Korina Rivadeneira fue coronada como la ganadora de “Reinas del Show”, imponiéndose ante participantes como Milena Zárate y Leslie Moscoso, quienes mostraron su talento en la pista de baile.

“Valió la pena. Todo el esfuerzo dio sus frutos al fin después de dos temporadas detrás de la corona (se ríe) hasta que por fin. Estoy demasiado feliz”, comentó Korina para Trome.

Luego continuó con: “me sorprendió mucho. Yo no sé por qué estaba tan negativa pensando que no se iba a dar, porque la vez pasada también emocionada y esta vez dije, no me voy a emocionar porque de ahí me va a doler en el alma. Así fue, sorpresa total y estoy en estos momentos que no lo puedo creer, en shock”.