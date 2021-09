Recientemente se conoció que Magaly Medina y Gisela Valcárcel acudieron al mismo restaurante para sentarse en diferentes mesas, pero no cruzaron saludo alguno. La reacción de ambas no llamó mucho la atención pues tienen una enemistad de muchos años.

Recordemos que Magaly Medina tuvo una columna de opinión en la revista Oiga en la década de los 90. Durante sus seis años de columnista, Magaly Medina opinaba de personajes famosos: entre ellos Gisela Valcárcel.

La popular “Urraca” criticaba a Gisela Valcárcel sobre sus “poses de diva” en aquellos años cuando la rubia se mantenía exitosa en el programa ‘Aló Gisela’.

Luego cuando Magaly Medina llegó a la pantalla chica, criticaba a Gisela Valcárcel. Los amores y matrimonios de la dueña de ‘GV Producciones’ fueron parte de los temas del programa de la pelirroja.

Gisela no quiso estar junto a Magaly en Teletón

Magaly Medina dio a conocer por primera vez que -a casi un año de haberse realizado la Teletón 2020- hubo la posibilidad de que se juntara con Gisela Valcárcel. Ella aceptó la invitación de la organización, pero la “Señito” no habría tenido la misma respuesta.

Magaly Medina indicó que los publicistas de la Teletón le propusieron el reencuentro como muestra de unión frente a la pandemia, pero Gisela Valcárcel se negó. La “Urraca” consideró a la rubia como la “dueña de la Teletón”.

“Ella nos vende su santidad, pero no es nada santa. Recuerden que la obra benéfica más grande que hay en el Perú es la Teletón y ella no permite que en este evento donde todos los canales deben participar, sin importar quién es más o menos, canal chico o grande, alguien le haga sombra en su horario. Ella invita con condiciones”, sostuvo en Magaly TV la firme.

Disputas recientes

Magaly Medina utilizó hace unos meses unos minutos de su programa para aseguró arremeter contra las conductoras de América Hoy, luego que presentarán a Alfredo Zambrano como un posible integrante de El Gran Show.

Es más, la conductora de espectáculos, le hizo prácticamente “la cruz” a Gisela Valcárcel, pues aseveró que su “mentira” en televisión no quedará ahí, sino que tendrá graves consecuencias.

“Yo me burlo del resto, pero yo no miento, no vendo humo, no juego con esas cosas, y esto es una gran mentira, lo que hicieron para promocionar el programa de la rubia más hipocritona de la televisión”, señaló Magaly Medina en su programa en ATV.

Esto sucedió cuando Magaly Medina aseguró que su relación el notario había terminado, sin embargo ahora parece que se reconciliaron.



