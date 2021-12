Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano contaron todos los detalles de cómo fue la pedida de mano, en momentos que celebran su quinto aniversario de boda.

Como se sabe, la conductora de espectáculos y el notario Alfredo Zambrano viajaron a Cartagena (Colombia) para celebrar el aniversario de su matrimonio. “Cinco años años de casados y 10 años desde aquel día en Miami donde lograste convencerme de ser tu enamorada... A nuestros tercos corazones les ha costado aceptar que nuestro amor es inolvidable e indestructible y aquí estamos enamorados y locos dispuestos a decirnos SÍ, ACEPTO un millón de veces más. Feliz quinto aniversario mi cielo”, escribió.

A través de sus redes sociales, Magaly Medina publicó un video donde ella y su esposo relataron cómo retomaron su relación y los detalles de la pedida de mano en Maui, conocida también como la Isla valle, es la segunda más grande de Hawái.

Magaly recordó que cuando estuvo separada del notario, ninguno trató de buscarse. “¿Cómo fue que nosotros reiniciamos la relación después que terminamos? C uando estuvimos separados él no me buscaba, ni yo a él, cada uno hacía su vida ... hasta que no sé por qué en marzo de 2016 empezaste a buscarme”, le dijo a su ahora esposo en su canal de YouTube.

Magaly consultó a su terapeuta

Alfredo Zambrano le respondió que quería entregarle un disco que hizo. Magaly por su parte refirió que en junio viajaron a Maui, invitación que aceptó tras consultar a su coach porque no pretendía retomar la relación y ésta le dijo que se animara a realizar un viaje sin compromisos, ni expectativas. “Yo no sabía, lo que él estaba preparando”, indicó la popular “Urraca”.

El notario precisó que contrató a una agencia de viajes para que se encargue de la pedida de mano con un cena con pétalos de rosas. comida y bebidas frente a la playa. “Yo sabía que a ti te gustaba un champán rico”, le dijo a su esposa. Además, contó cómo adquirió de anillo de bodas.

Magaly: “¿Cómo no vas a regresar con una persona así?”

“Fue sumamente romántico; además ¿Quién te lleva hasta Maui para pedirte la mano? lindo detalle, ya ¿Cómo no vas a regresar con una persona así? y regresamos para fijar la fecha del matrimonio”, exclamó muy enamorada la conductora de espectáculos.

