Tras la entrevista exclusiva que dieron Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano para aclarar el romance que mantuvo el notario con Giuliana Rengifo, la cantante decidió responder a las declaraciones que hizo la pareja de esposos.

Esto luego de que Alfredo Zambrano minimizara su relación con la cumbiambera y Magaly Medina la llamara “snack” en su programa.

“No sé qué tanto saca cara por las mujeres y luego me califica como snack. Eso es bajo total. Yo no me considero un snack. En todo caso, fui el mejor snack que ella puede pensar. Me considero una mujer de verdad, guerrera, luchadora y puedo estar con el hombre que yo quiera”, declaró Giuliana Rengifo a Trome.

Asimismo, la cantante peruana señaló que la conductora de televisión es quien queda mal al expresarse así de ella.

“Que me califique de snack no habla bien de ella, peros al final de todo... ella (Magaly Medina) vende show, busca que una le responda para que eso le dé rating, es parte de su trabajo también. Si algo le molestó debería quedarse callada. La que queda mal es ella”, agregó.

Por otro lado, Giuliana Rengifo contó que hasta el momento no ha recibido ninguna carta notarial de parte de Alfredo Zambrano, tal como lo había anunciado la popular ‘Urraca’.

“Si me llega algo, mi abogado se encargará del tema, pero no creo que llegue porque ya sería jalado de los pelos. Aquí nadie quiere hacerle daño a nadie”, comentó.

“Ya se aclaró que yo no me metí en ninguna relación y que no fui la amante de nadie. Eso era lo que quería que se sepa, lo único que dije fue mi verdad y parte de mi vida”, sentenció la cumbiambera.

