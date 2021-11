Asegura sentirse “mortificado”. Elías Montalvo, concursante de ‘El artista del año’, se refirió a los rumores de su presunta relación con el productor de Esto Es Guerra, Peter Fajardo, y comentó que ha “estado un poco estresado y con mucha carga” debido a este tema.

“Gracias a esta oportunidad (participar en ‘El Artista del año’) me he podido sacar toda la carga y enfocarme más en lo que quiero y agradezco por la oportunidad, pero si bien es cierto somos humanos, no somos de piedra, nos choca todo”, afirmó.

Asimismo, Montalvo, quien no negó ni afirmó una relación con Fajardo, señaló que “no está acostumbrado a los reflectores”.

“Soy una persona nueva, que no estoy acostumbrado a este tema mediático, que te sigan, que te acosen, sí me ha mortificado mucho a mí y a mi familia y pues se podría decir que no estoy tan a mi 100, lo intento, pero...”, enfatizó.

En otro momento, declaró que no está de acuerdo con el puntaje que obtuvo en la gala anterior del programa. “Pero siempre respeto a la gente que sabe, en este caso al jurado y aceptar las críticas”, agregó.

