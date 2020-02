Magaly Medina sorprendió al mostrar en su último programa imágenes del detrás de cámaras de su esperado encuentro con Yahaira Plasencia. La popular ‘Urraca’ contó que tuvo que hablar con la salsera antes de su entrevista para tranquilizarla debido a que se encontraba muy nerviosa.

“Me dicen que estás nerviosa. Yo también estoy nerviosa, esta entrevista nos tiene que hacer rating, nos tiene que soportar una hora y cuarto de programa, entonces vamos a divertirnos. Relájate. Pero de ahí te voy a hacer preguntas que todo el mundo quiere saber, lo que ya tú sabes que todo mundo te va a preguntar. Tranqui”, se escucha decir a Magaly Medina, mientras la cantante termina de arreglarse al interior de una camioneta.

“Tuve que ir porque la muchacha estaba muy tensa. Si ella no me respondía y no se relajaba, iba a ser un monólogo mi entrevista, no iba a ser entrevista. Es una chica que no llega a los 25 años de edad si no me equivoco y me tiene miedo a mí que soy la monstra preferida de ‘Chollywood’. Entonces había que ir y decirle deja de estar nerviosa”, contó Magaly Medina sobre su encuentro con la salsera antes de la entrevista.

Asimismo, la conductora de televisión habló de lo difícil que le resulta conseguir invitados que deseen asistir a su programa por temor a ella y sus críticas. “Son meses y meses de transacción, pero se hace”, agregó Medina.

