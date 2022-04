Cada vez queda menos tiempo para el esperado estreno de la nueva temporada de “Al Fondo Hay Sitio”, y los miembros del elenco no dejan de expresar su emoción por volver a reencontrarse con su público a través de las pantallas de América Televisión, y Magdyel Ugaz es una de ellas.

Tras asegurar que no ve la hora de volver al ruedo, la recordada ‘Teresita Collazos’ recordó con nostalgia la popular canción que se hizo popular junto a la serie, la cual es interpretada por Tommy Portugal.

“La canción de Al fondo hay sitio me generó sentimientos encontrados, cuando acabó me dio tristeza. La serie fue muy especial porque han pasado 5 años y la gente la sigue recordando con mucho amor”, señaló.

La actriz peruana admitió que ya ha visto algunas locaciones y también los vestuarios que usará su pintoresco personaje en la serie.

“Si los vestuarios de la ‘Teresita’ ya eran un escándalo estos vienen pero recargados. Estoy proponiéndole cosas a Gigio (Aranda) qué me encantaría explorar con la ‘Tere’. He leído los tres primeros guiones y me pareció que están bravos”, comentó.

Actores de AFHS inician grabaciones

