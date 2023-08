¡HABLÓ! Maju Mantilla ha estado en medio de la polémica desde que su esposo fue visto junto a una misteriosa joven por las cámaras de Magaly. Aunque, hace tan solo unos días la conductora de ‘Arriba mi gente” indicó que le daba todo su apoyo a su pareja Gustavo Salcedo, hoy parece que habría cambiado de opinión. La modelo estuvo presente en una actividad en Santa Anita y no pudo evitar ser abordada por la prensa.

Desde que inició la polémica la ex Miss Mundo no se había pronunciado profundamente sobre este tema. Sin embargo, señaló que no tiene intensión hablar dar detalles porque prefiere mantener estos temas de su vida privada en reserva pero agradeció el cariño el púbico y la preocupación de los medios de comunicación que han estado al pendientes de la modelo.

Maju Mantilla revela distanciamiento con Gustavo Salcedo

Durante una reciente actividad relacionada con una marca reconocida, Maju Mantilla fue abordada por las cámaras de diversos medios de espectáculos que le consultaron cuál era el estado de su relación con su esposo Gustavo Salcedo. Sin embargo, esta vez hizo una fuerte revelación que sorprendió a todos.

“ Quiero decirles que agradezco la preocupación de todos ustedes, sin embargo, como les dije, yo no voy a hablar de mi vida privada. Es algo muy personal, que me compete a mí, a mi familia, y no puedo seguir exponiéndola. (...) Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso ”, expresó en un inicio la ex Miss Mundo.

No obstante, la conductora de televisión señaló que la relación con su esposo no estaría en su mejor momento. “ Las conversaciones se hacen en privado, no puedo exponerlas ”, comentó. “ Sí, estamos distanciados ”, confirmó para los medios.





Maju Mantilla niega haber emitido un comunicado

Maju Mantilla se pronunció sobre las declaraciones de su supuesto manager, Jorge Fernández, con quien admite haber colaborado en el pasado. Cabe señalar que dicho individuo aseguró ser su representante y se manifestó para indicar que las cosas no iban bien entre ella y su esposo.

“ He trabajado con él mucho tiempo, lo respeto bastante y ha estado constantemente preguntándome cómo me siento, pero yo no he emitido ningún comunicado ”, aclaró la ex Miss Mundo.





