Luego que Samuel Suárez, mejor conocido como ‘Samu’, realizara algunas declaraciones en torno a la publicidad que realiza Rosángela Espinoza en las redes sociales, la madre de la chica reality le escribió un contundente a través de Instagram increpándole sus comentarios.

¿Qué es lo que pasa? Mi hija jamás pagaría para tener seguidores ¿Por qué tanta envidia, maldad? Saca los logros que tiene (de Rosángela) (…) afirme lo que dice con pruebas (…) que hace daño.”, se lee en la captura de pantalla de la conversación difundida por el creador de ‘Instarándula’.

En este sentido, ‘Samu’ precisó que él no colocó en tela de juicio que los seguidores de la ‘chica selfie’ sean falsos. “Yo no he hablado, ni he puesto en discusión, que los cuatro millones y pico que tiene Rosángela sean falsos (…) Lo que sí estoy exponiendo es que ella definitivamente invierte en publicidad”, destacó.

Mientras tanto, la progenitora de la modelo rescató que su hija “es profesional” y “emprendedora”. En el mismo mensaje, además, comunicó que tanto ella como Espinoza están “a puertas de inaugurar un local”.

“A lo mejor no me dejé entender bien con los medios y se pudo interpretar eso yo no he dicho en ningún momento que los seguidores de Rosángela sean falsos”, resaltó Suárez.