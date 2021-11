La conductora Magaly Medina sorprendió al denunciar que el hermanastro de Jackson Mora, Luis Enrique Suárez, viene acosando a sus periodistas, luego de que ellos no dieron cobertura a una acusación infundada que hizo él contra el boxeador.

Según contó la popular ‘Urraca’, fue el hermano de Jackson Mora quien los contacto para acusar a su hermano de ciertos delitos; sin embargo, no pudo comprobarlo con pruebas y ellos decidieron ya no darle mayor atención. En ese momento es cuando comienza el acoso a su equipo de trabajo.

“No recibirás un castigo de tu productor, pero sí ustedes dos recibirán un castigo mío y tendrán que pedir perdón para que yo pare”, se lee en uno de los mensajes vía WhatsApp que envió Luis Enrique al reportero.

Según denunció el informe, este hombre que se describe como un hacker estaría atribuyendo diferentes compras a integrantes del programa ‘Magaly TV: la firme’.

“Tenemos un loco que no está acosando y al que estamos justamente ahorita denunciando porque no sabemos con qué tarjetas de créditos clonadas al parecer está comprando cosas en diferentes establecimientos”, dice Magaly Medina en una llamada con una de las tiendas donde se hizo este tipo de compras.

Finalmente, la conductora de televisión aseguró que ya se entabló una denuncia en su contra en la comisaría de San Isidro, pues no quiere que este sujeto genere algún tipo de problema a sus trabajadores.

“Se ha convertido en un acosador y en alguien que podría estar perpetrando delitos y que nos está atribuyendo a nosotros compras que no hacemos en lo absoluto. No lo conocemos y no tenemos nada que ver con ese señor”, sentenció en su programa.

