Ángela Pajares, la mamá de Ximena Hoyos, estuvo en el programa de Magaly Medina a través de una videollamada, en la que contó a detalle, todo lo que sucedió en su departamento con su expareja Hugo Castro.

Cabe mencionar que el supuesto agresor de la influencer también estuvo conectado a la señal del programa de la popular Urraca para dar sus descargos.

El joven mostró algunos chats donde la mamá de la exchica reality lo amenazaba con destruir su vida profesional.

Al finalizar la entrevista, Ángela Pajares se mostró alterada porque Hugo Castro, por ese motivo, Magaly Medina le pedía que mantenga la calma, sin embargo, la influencer indicó que se encontraba muy molesta porque la policía la detuvo y no a su expareja

En un momento, Ángela Pajares comparó su detención con la de Magaly Medina, lo cual no fue del agrado de la conductora de TV

“Yo no voy a caer al nivel de él de contar cosas personales, tampoco voy a decir la condición psiquiátrica de este señor (...) Me frustro, yo creo que tú has pasado por lo mismo que yo cuando es una detención, tú has sentido lo que es que te detengan injustamente”, comentó Ángela.

Luego, Magaly Respondió: "no metamos eso, eso no es comparable. No metamos esa parte mía porque no es personal, esa fue pública y profesional”.

