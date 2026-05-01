El Consorcio Golden Queen of Perú anunció su II casting regional para las niñas y adolescentes piuranas, un evento que busca descubrir a las nuevas candidatas y coronar a la próxima reina de la belleza y el talento de la mujer de la región Piura.

Son decenas las inscritas y a decir de los organizadores, debido a la gran demanda, se ha agregado una nueva fecha y categoría para las más pequeñas.

El casting se llevará a cabo mañana sábado 2 en el horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., en el hotel Costa del Sol Piura, donde las participantes llevarán como dress code para el casting: jean o leggins oscuro, blusa o polo ceñido blanco o negro, calzado adecuado, maquillaje natural y peinado de cola o media cola.

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UNA AVENTURA

Son cuatro las categorías anunciadas para participar de este casting: Little Piura (8-11 años); Miss Pre Teen Piura (9-13 años); Miss Teen Piura (14-17 años) y Miss Teen Petite Piura (14-19 años)

El director del concurso, Oscar Trelles señaló que “llegó el momento para que las candidatas den inicio a esta aventura, es un casting totalmente gratuito. Las interesadas pueden inscribirse en las páginas oficiales de Golden Queen of Perú o llamar al 920-267-896 para obtener más información”.

Más adelante, enfatizó que “buscaremos participantes de las ocho provincias de la región para este casting que lo hemos denominado “Juventud con propósito”, un evento que promete ser un espacio para que las niñas y adolescentes piuranas muestren su talento, belleza, carisma y proyección social“.

Finalmente, manifestó que “este es el momento que las piuranas crean en sí mismas, de dar ese paso que cambia todo y dejar que su autenticidad hable. Más que un certamen, es una experiencia que te transforma desde adentro, no sólo llegar a competir sino a aprender y crecer”.

Cabe resaltar que la ganadora del certamen de belleza “Miss Teen Piura 2026”, recibirá la corona de su antecesora, la bella Alejandra Rodríguez, y representará a la región en el concurso que se organiza a nivel nacional.