Manowar confirma su primer concierto en Perú el próximo 14 de septiembre.

Manowar pisará por primera vez suelo peruano, para deleite de sus miles de seguidores. Conocidos mundialmente por su sonido épico y sus poderosas presentaciones en vivo, la banda estadunidense se alista para estremecer Lima. Con esta incorporación a la etapa sudamericana de su gira Crushing The Enemies Of Metal Tour Anniversary 2023, Manowar brindará la mejor experiencia de metal a otro país que ha exigido durante mucho tiempo a su banda favorita.

La Explanada del Estadio San Marcos será el escenario en el que Eric Adams, Joey DeMaio, Michael Angelo Batio y Dave Chedrick celebrarán cuatro décadas de carrera.

“ El llamado de nuestros ¨Manowarriors¨ peruanos ha sido escuchado por un promotor que tiene las pelotas para llevar el poder y la fuerza de Manowar a Perú! ” dijo Joey De Maio, bajista y fundador de la banda. “El águila de Manowar cruzará los Andes y aterrizará en Lima, donde derretiremos rostros y aplastaremos a los enemigos del metal con nuestras canciones más solicitadas¨.

Hablar de Manowar es hablar de una de las bandas de metal más influyentes y perdurables de todos los tiempos y su llegada a nuestro país marca un hito y el final de una larga espera. The Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour 2023 presentará muchos de sus mayores éxitos y de emblemáticos álbumes como “Battle Hymns”, “Kings Of Metal”, “Warriors Of The World” y muchos más.

Las entradas para el único show de Manowar en Perú están disponibles en la plataforma de Joinnus.

