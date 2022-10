“Considero que a partir de esos premios empezó a ser todo más genuino, más conectado conmigo mismo, porque mi primer álbum era muy de mí, era parte de mi alma, de mi vida y mi corazón, y el ser nominado y premiado me dio la esperanza de que sí se puede”, dice el músico que este 26 de noviembre ofrece un concierto en el Parque de la Exposición.

¿Recibir dos Latin Grammy al inicio de una carrera no exige más de la cuenta?

Los premios, en mi caso, nunca se convirtieron en una vara alta que tenía que superar, al contrario, fueron una puerta que se abrió de par en par para darme la posibilidad de explorar en la música desde el alma, desde lo que realmente sentimos y nos gusta, no buscando el género de moda.

Tú haces la música que quieres, con muchas influencias, en medio de una industria que a veces quiere arrinconar a los que no siguen la tendencia…

La industria musical es un vivo ejemplo de que todo va en constante cambio y renovación, siempre han existido épocas para todo, para el bolero, la balada, el pop, el rock. Creo que el momento que vivo la música con respecto a los sonidos urbanos el mainstream, es bastante interesante y está muy ligado, a fin de cuentas, a lo que la gente quiere escuchar. Me parece interesante podérmelo plantear desde mi perspectiva en diferentes ángulos y no pensar que un mercado es o no merecedor de determinado tipo de género.

Resulta esperanzador que el público respalde a cantautores que a pesar de las modas defiendan su estilo y sus propuestas.

Creo que es un privilegio poder conectar con la gente, independientemente del número de personas, es la conexión que hay a través de la música que nosotros hacemos y vibramos. Siento como algo personal y lindo que la gente se conecte a ese sentimiento que tú tuviste un día al escribir una canción con tu guitarra, en el fondo puede que la mayoría de proyectos de este estilo van más allá de la industria, están enfocados en los sentimientos y a las emociones personales.

¿Por qué te demoraste muchos años en sacar un segundo álbum?

Me han cuestionado mucho que haya pasado 6 años entre mi debut y “Eterno”, que es mi segundo disco. Hubo muchos factores que motivaron a que eso suceda: la suerte de que mi primer disco sonara durante varios años, un cambio en mi agencia de management y eso hizo que tomara una pausa, adicional a los dos años que tuvimos de pandemia. Entonces no hay una razón precisa o calculada por la que demoré tantos años en sacar un disco nuevo. Como sigo en un constante aprendizaje para ser artista, espero no demorarme tanto en sacar un nuevo disco.

¿No tienes la sensación de que las nuevas canciones duran muy poco y que cada dos meses un artista tiene que sacar otro sencillo para estar vigente?

Tienes toda la razón, cada fin de semana hay cientos y miles de canciones nuevas, lo cual me parece muy interesante porque aplicarlo en el pop podría estar chévere, para que los que estamos en este género saquemos más música nueva y colaboraciones más a menudo, porque probablemente pueda ayudar un poco a que crezca un poco este tipo de música.

¿Aún recuerdas cuando empezaste en esto, con 14 o 15 años, tocando en bares y andando por las calles cargando tu guitarra?

Claro que sí, porque esa fue mi universidad de la música. Mis primeros pasos en el bello ejercicio de sentir, mi introducción a las emociones parte uno, aprendiendo a tocar la guitarra, aprendiendo a cantar en bares, superando mis miedos, conociendo mi voz y mi cuerpo, conectándome con la gente desde los públicos más pequeños que muchas veces ni me escuchaban, hasta poder conectar hoy con la gente que canta mis canciones de memoria. Ese paso a paso lo conservo siempre en mi corazón.

MANUEL MEDRANO

Cantautor. “Eterno”, el segundo álbum del colombiano, se grabó en la pandemia y fue producido entre Colombia y México de la mano de Juan Pablo Vega. Con siete años de carrera musical es uno de los cantautores más populares del momento.

