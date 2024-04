Marcela Luna apoya a Ernesto Pimentel y asegura: Está afectado por los ataques de su película.

Marcela Luna aseguró que el elenco de ‘El Reventonazo de la Chola’ está apoyando a Ernesto Pimentel, quien ha sido el blanco de criticas en redes sociales por su película ‘Chabuca’.

“ No puedo opinar por terceros, pero sí se encuentra afectado por todos los ataques, es un ser humano y ha sido muy valiente de abrir su biografía, de tener mucha fuerza. Como familia de ‘El reventonazo’ le hemos dado nuestro apoyo, lo vamos a sostener y tiene mucha entereza para seguir trabajando ”, manifestó para Trome.

Ernesto Pimentel reveló que empezó a escribir su libro autobiográfico: “Sentía que me ahogaba”

Después del lanzamiento de la película ‘Chabuca’ que narra la vida de Ernesto Pimentel, inició una polémica tras viralizarse el libro de Alex Brocca, expareja de la figura de América Televisión, donde se evidencia su versión del romance que mantuvieron.

Muchos han sacado sus conclusiones al respecto, además, las hermanas del bailarín se presentaron en ‘Amor y Fuego’ para arremeter contra Pimentel, ya que mostró a su hermano como un villano en el filme.

En el año 2023, Ernesto Pimentel contó que quiso plasmar su historia para desahogarse de todos los sucesos que vivió.

“Te cuento que empecé a escribir mi libro el año pasado. Fue tanta la situación que decidí parar, pedí ayuda de una persona para que me ayude en estilo. Sentía que me ahogaba, decía esto lo puedo decir, esto no lo puedo decir. Siento que si bien mi vida ha estado expuesta, siempre he tratado de guardar el trasfondo de alguna de estas cosas”, expresó el intérprete de la Chola Chabuca en una entrevista con Carla Chévez.

Por el momento, Ernesto no se ha pronunciado sobre la polémica del libro de Alex Brocca, quien contó una versión totalmente distinta a lo que él mostró en la pantalla grande.