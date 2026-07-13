María Pía Copello se tomó con humor los comentarios de Magaly Medina sobre la presencia de Mario Hart en el podcast de YouTube ‘Sin más que decir’. La periodista de espectáculos lamentó que su amiga sumara al exchico reality al equipo de conductores, luego de haber trabajado con él en ‘Mande Quien Mande’.

“A y Pía de verdad, no sé qué hace él ahí porque ni siquiera... solo llenaba un hueco en MQM... Es bien desangelado, no traspasa el vidrio, nunca lo traspasará. Para EEG de pronto, como comentarista tampoco, no tiene nada qué decir ”, dijo la periodista contra el piloto.

En la transmisión del viernes, María Pía Copello ironizó sobre los comentarios de Magaly Medina y, entre risas, explicó que la ausencia de Mario Hart se debía a una supuesta “crisis existencial”.

“ Mario vio eso y entró en una crisis existencial... Lo que se acaba de descrubrir es que Mario Hart pagaba por estar en esta mesa... Mario pagaba por estar aquí, yo nunca lo llamé, el me llamó ”, manifestó bromeando.

María Pía Copello sobre programa propio de Edson Dávila: Me lo quitaron y se lo dieron a él

María Pía Copello felicitó a Edson Dávila por el nuevo programa que conducirá los sábados por la noche en América Televisión, aunque comentó que el espacio originalmente había sido considerado para ella antes de ser finalmente asignado a ‘Giselo’.

“Es un reto grande para Edson, pero ese horario me lo quitaron a mí y se lo dieron a él. Yo me fui de ‘Mande quien mande’ para hacer el programa nocturno los sábados con ProTV, pero al final me dijeron que eso no iba”, manifestó en su podcast ‘Sin +Q Decir‘.

“Me estaba yendo superbién en ‘Mande quien mande’, pero corría el chisme de que ProTV se encargaría del horario estelar con Peter Fajardo. Luego me llamó Mariana (Ramírez del Villar) para decirme que no va. Lo cuento sin piconería”, agregó.