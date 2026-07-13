Samahara Lobatón volvió a generar comentarios tras su aparición en ‘Magaly TV: La Firme’, donde habló sobre la crianza de sus hijos y los gastos que esta implica. Según afirmó, el respaldo económico que recibe de Bryan Torres y Youna sería reducido, mientras que ella se encarga de cubrir la mayor parte de las necesidades de sus menores.

En la entrevista, la hija de Melissa Klug señaló que, pese a las diferencias relacionadas con los aportes económicos, actualmente mantiene una relación cordial con los padres de sus hijos. Además, destacó que su principal preocupación no es el dinero, sino que sus menores puedan contar con la presencia de ambos progenitores y fortalecer el vínculo con ellos.

Al referirse a la situación económica, Samahara dijo que ni Bryan Torres ni Youna cubren una parte importante de los gastos relacionados con sus hijos. La influencer manifestó que los aportes de ambos no alcanzarían siquiera el 15% del total que implica la crianza de los menores.

“ Ninguno de los dos asumen ni siquiera el 15% de la vida de mis hijos ”, afirmó Samahara. Sin embargo, posteriormente aclaró que la situación de Bryan Torres y Youna es distinta, y que ambos realizan aportes de acuerdo con sus posibilidades.

Al referirse a Youna, la influencer indicó que sus problemas de salud han influido en su capacidad para contribuir económicamente y que él aporta según sus posibilidades. Sobre Bryan Torres, aseguró que existe un acuerdo de manutención entre ambos, pero afirmó que la mayor carga de los gastos cotidianos de sus hijos sigue recayendo en ella.

“ Youna está enfermo y sí es cierto me apoya con lo que puede. Bryan tenemos un acuerdo, ninguno de los dos asumen ni siquiera el 15% de mis hijos, yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos ”, agregó.