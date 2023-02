La conductora de “Mande Quien Mande”, María Pía Copello, inició la segunda emisión de su nuevo programa dirigiéndose a la popular ‘La Carlota”.

Este siete de enero, la presentadora de televisión hizo un pedido especial al personaje interpretado por Cárlos Vílchez. “Aquí con la Carlota y felices de estar con todos ustedes. Gracias por nuestro debut, me he sentido súper bien. Pero la verdad, Carlotita, a partir de hoy me va dejar hablar un poquito más, por favor”, expresó.

Tras recibir el reclamo, ‘La Carlota’ se mostró sorprendida y aclaró que Copello había tenido el espacio necesario en el nuevo show. “¿Por qué hijita? Si ayer has dicho todo lo que tenías que decir, y ayer te tocaba hablar poquito. Hoy seguramente te toca hablar un poquito más. Yo lo marqué y el productor también”, indicó.

En una entrevista para “Estás En Todas”, la presentadora señaló estar emocionada por volver a la televisión en el espacio del medio día. “Una propuesta diferente, me gusta seguir aprendiendo y en un horario que la verdad lo puedo manejar bastante bien”, expresó.

Asimismo, al ser consultada sobre la participación de Carlos Vílchez con su personaje, Copello bromeó sobre la tolerancia que le tendría. “Me han dicho que ha venido en un plan diva. Una de mis características principales es la paciencia y la voy a tener en el programa”, indicó.

