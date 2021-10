Maricarmen Marín dio a conocer a los televidentes de “Mujeres al mando” que su boda se llevará a cabo en el 2022. No solo eso, la conductora espera que Agua Marina esté presente en esa jornada especial.

Maricarmen se mostró feliz con sus planes y bromeó con el grupo de cumbia, a quienes les advirtió que si no asistían, no había matrimonio.

Lo más sorprendente fue cuando la cantante reveló que el compromiso de boda con el productor Sebastián Martins lleva ya 7 años, desde que estuvieron juntos en un viaje al exterior del país.

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas”, comentó Maricarmen, quien es muy discreta con sus temas personales, pero que en esta ocasión recordó el romántico momento.

“Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos (...) mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. (Y eso revise el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así”, añadió.