Nuevas denuncias salen a la luz. Mónica Cabrejos relató en su nuevo libro, “Mujer pública” que fue acosada por uno de sus exproductores, del que transcendió como presunto responsable el nombre de Martín Arredondo. Ahora, en declaraciones para Amor y Fuego, Mariella Zanetti apoya las acusaciones hacia el productor de Willax.

“Si hay algo más asqueroso en este mundo es una persona que abusa de su poder, ya sea como productor, como hombre, como persona púbica para querer conseguir algo a cambio, es de lo mas repugnante que puede haber”, dijo Mariella Zanetti.

Luego continuó con: “ojalá haya mas libros que saquen a mas productores que tienen ese tipo de modalidad”.

No te puedo decir que me acosa, pero sí que toma partido de su cargo

María Victoria Santana, mejor conocida como ‘La Pánfila’, se presentó en Amor y Fuego, para narrar una mala experiencia con el productor de Willax en el año 2014.

“Yo soy un poco seria, no soy como el tipo de chicas que da más apertura a los coqueteos, soy más cortante y creo que se dio cuenta que conmigo estaba perdiendo el tiempo... Siempre buscaba la oportunidad de salir fuera, y nunca accedí porque no es mi forma”, reveló La Pánfila en Amor y Fuego.

Luego continuó con: “yo tenía miedo, si yo me quejo de repente me cierran puertas, no me van a contratar en otro lado, me van a decir que soy una problemática, y no dije nada, no denuncié (...) no te puedo decir que me acosa, pero sí toma partido de su cargo”.