La actriz y conductora de televisión, Mariella Zanetti, aconsejó a las parejas que tienen conflictos familiares, como los de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, no permitir que la familia se involucre como lo hicieron el padre del futbolista y la madre de la exreina de belleza.

Así lo señaló la actriz durante su participación en el programa ‘América hoy’, donde fue invitada para co-conducir el magazine de América Televisión.

“La clave de esto es el ego. Creo que ambas familias tienen tanto ego encima que son incapaces de decir: ‘yo fallé, ‘yo cometí el error, perdón’ y llevar una amistad, porque al final hay una niña que está en el medio, hay hijos que están en el medio para hablar en general y que son los que más sufren. Yo pasé por problemas también, pero jamás permití que mi familia se meta. Jamás mi mamá nunca dio una entrevista, ella me daba apoyo. Por el otro lado (sí se involucraba la familia), pero mi mamá tampoco se metió. Sí, me aconsejaba en privado”, sostuvo Mariella Zanetti.

“¿Por qué no se metía? Porque yo sabía que eso iba a agrandar la situación. Lo que yo quería y buscaba, era simplemente a lo que he llegado al día de hoy, que es tener una muy buena relación con él, de padre y de amigos, porque lo que en un momento unió el amor puede convertir en amistad por más errores que ambas partes se hayan cometido”, agregó la actriz.

Caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba

Mariella Zanetti opinó que tanto Melissa Paredes como Rodrigo Cuba deben solucionar juntos sus conflictos sin que intervenga sus familias porque ya son adultos.

“Señor y señora, si ustedes no quieren que siga el maltrato a los menores de edad, no colaboren, no se paren ante una cámara de televisión a dar testimonios de un tema que no les corresponde como usted dice Rodrigo, tiene 30 años, bueno Melissa también es una mujer adulta. Ambos cometieron errores, ambos tienen la obligación de solucionar y llegar a un acuerdo”, expresó.

“Yo puedo apoyar a mi hijo, pero desde el lugar que me corresponde, es decir detrás de...Mi obligación como madre es apoyar a mis hijos, pero detrás de la vitrina”, añadió.

Mariella Zanetti en contra de declaraciones de mamá de Melissa Paredes

