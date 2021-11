El integrante del programa de entretenimiento ‘Esto Es Guerra’ Mario Irivarren respondió, mediante las historias de su cuenta oficial de Instagram, a los usuarios que lo insultaron luego de empujara, sin que se percate, a ‘Fideito’ Menacho, actor de ‘De Vuelta al Barrio’, durante una escena de la Teletón.

“Por qué empujaste a Fideito, qué te crees”, “eso no es de humanos”, “qué feo empujar a una persona y alucinarse. Un poquito más de humildad, te me caíste”, “mira tu burrada. Das pena, la envidia te está llenando el cerebro”, “aprenda a ser más humilde, señor, y aprenda a tratar mejor a las personas. Gracias a nosotros, ustedes tienen lo que tienen. Te dejo de seguir”, fueron los comentarios que mostró el chico reality.

El influencer indicó que sus seguidores le empezaron a ofender con diatribas y a mencionarle la palabra humildad. Ante esto, no sabía si reírse o molestarse.

“Luego está toda la gente que comienza con sus ataques, ofensas, con sus insultos, a hablar de humildad, de respeto y una serie de cosas que yo ya no sé si reírme o molestarme porque realmente son cosas que no vienen al caso. Aquí no ha habido ningún problema. Aquí el problema se hace la gente que se cree toda esta narrativa y que busca la mínima razón expulsar todas sus molestia, frustración y odio”, contestó.

Mario Irivarren aclaró que no se percató que empujó a ‘Fideito’ Menacho, quien quedó tapado. Sin embargo, fue el actor Gino Pesaressi quien se dio cuenta y le dio un lugar para que figure ante cámaras.

“Todo bien con ‘Fideito’, hoy nos hemos conocido, vacilado. Nos han chacoteado porque yo era así hace 10 años. Si le preguntan a él, les va a responder lo mismo”, sostuvo el chico reality.

