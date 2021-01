Cuando al exintegrante de “Magneto”, Mauri Stern, le propusieron integrar el jurado de “Yo Soy: Grandes Batallas” no lo pensó dos veces. ¿La razón? El Perú, su gente y la posibilidad de reencontrarse con un público que lo recuerda, esos fueron motivos suficientes para dar el sí.

“Honestamente el Perú es un país al que mi carrera le debe demasiado, primero con Magneto y luego con Fey. Sin este país no hubiera sucedido el fenómeno que fue Magneto y eso no se puede olvidar. Además, cuando me llegó la propuesta, me gustó el programa, lo bien que está producido y además supe del éxito que tiene. Ser jurado de ‘Yo Soy’ me pone en un lugar en el que puedo aportar desde mi experiencia como artista sobre un escenario, y también con mi labor como manager y productor de Sony Music. Creo que se conjugaron los tiempos y las circunstancias para dar un sí y estoy contento con mi decisión”.

Ya que hablaste de Magneto, cuyo boom se destapó hace 30 años, Perú fue vital para que el fenómeno se expandiera por Sudamérica...

Totalmente, y te voy a decir que me atrevo a afirmar que Perú fue hasta el detonador del suceso en México, no creo que nada más en la región de Sudamérica, si no hasta en mi país. Entonces imagínate el cariño que les tengo.

Los ochenta fueron una década especial con canciones que sonaron y siguen vigentes...

En ese momento las canciones se escribían y producían desde un ángulo muy particular. Los autores y compositores que participaban en nuestro repertorio eran realmente expertos profesionales del pop, pero pop serio. O sea cuando tu recibías una canción como el “Vuela, Vuela” o como “Para Siempre” o como “Malherido” o “Cuarenta Grados”, eran temas potentes, ese tipo de canciones que conectan contigo y te los puedes llevar toda tu vida. Creo que esa era la fuerza de Magneto, esas canciones poderosas.

¿Los temas que hoy están de moda se escucharán 30 años después?

Creo que no hay que juzgar tan drásticamente, el público siempre ha elegido las canciones que les acompañarán dos meses, o 30 años de tu vida. Pero dentro de la tendencia musical que hay ahora, también tenemos unos cantautores de peso impresionantes como, Mario Domm, Leonel García, Gianmarco, que siguen haciendo canciones que te puedes llevar durante toda tu vida y bueno, hay otras que te las llevarás solamente en el verano o para la fiesta.

¿Los programas de búsqueda de talentos en televisión generan falsas expectativas en sus participantes?

Por mi experiencia como manager y productor, un programa de televisión es una gran oportunidad de exposición, pero es el comienzo, y eso lo tienen que entender los que compiten en ellos. El programa te pone en un lugar en el que vas a empezar a construir tu carrera con solidez, con grandes canciones, y con calidad. Ojo, cuando hablamos de un concurso de imitación también te genera un futuro, porque sé que a estos artistas, ganar la competencia les cambia la vida.

Con pocos días como jurado ya hay concursantes que afirman que eres muy duro con ellos...

No creo ser duro, mi naturaleza es ser exigente porque el público se merece lo mejor, y por eso, nos han puesto como jurado. Necesitas ayudar a los talentos siendo exigente artísticamente, esa ha sido mi experiencia al trabajar con Franco de Vita, Rosario Ana Gabriel o Belinda. Eso es lo que nos hace llegar a la excelencia, entonces yo creo que eso es lo que soy, por eso estoy aquí y voy a continuar siéndolo. El público no quiere una casi Yuri, una casi Amanda Miguel, queremos ver y escuchar al artista tal cual es.

Y dejando de lado “Yo Soy”, ¿habrá tiempo para un nuevo reencuentro de Magneto?

La última gira en la que participamos fue hace algunos años, que nos llevó por México y Estados Unidos y algunas partes de Centroamérica. Al parecer hay una posibilidad de otra, cuando todo se normalice. Ahora, en la madurez, disfruto más de ese éxito que cuando era jovencito, me doy cuenta de lo afortunado que soy, especialmente los últimos tres años que participe en giras con Magneto. Vendrán muchas cosas en mi carrera, como ejecutivo en la música, productor, pero creo que Magneto no me va a dejar nunca y yo siempre estaré feliz.

Mauri Stern

Después de la desintegración de Magneto en 1996, fue manager de cantantes y luego se dedicó́ a producir discos de diferentes artistas. Para Sony Music produjo y dirigió discos como “Primera Fila”.